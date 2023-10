Roma | Mourinho | 'Primo tempo orribile Aouar sta faticando | senza Dybala perdiamo tanto'

E.League : Roma; Mourinho 'primo tempo orribile - poi meglio' "Primo tempo orribile, non mi è piaciuto per niente. Non abbiamo mai pressato, poco movimento con la palla, mentre nel secondo tempo abbiamo cambiato ...

Roma - Mourinho : «Nel primo tempo non mi è piaciuto nulla» Le parole di Jose Mourinho, tecnico della Roma, dopo la vittoria in Europa League dei giallorossi contro il Servette Jose Mourinho ha parlato ai ...

Roma-Servette 4-0 - Mourinho : “Primo tempo orribile - poi è cambiato l’atteggiamento” “Il primo tempo è stato orribile, non mi è piaciuto per niente. Non abbiamo mai pressato, loro hanno avuto la palla e noi siamo stati troppo ...

Diretta Mourinho : segui la conferenza e le interviste dopo Roma - Servette LIVE José Mourinho parla in conferenza stampa dopo Roma - Servette , sfida di Europa League vinta dai giallorossi 4 - 0. Leggi le parole, le interviste e ...

Mourinho e il selfie durante Roma - Servette : il messaggio con le dita Secondo qualcuno stava contando i cambi. Secondo qualcun altro, la maggior parte, stava invece facendo un selfie da mandare agli amici o in famiglia. ...