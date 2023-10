Roma | il prezzo del monolocale in affitto è conveniente ma le sue condizioni sono indecenti | Chiamerei la finanza

(Di giovedì 5 ottobre 2023), uninha unstracciato, ma leche offredavvero pessime: la TikToker delle case da incubo @mangiapregasbatty racconta tutto in un video La ricerca di una casa apuò essere un'impresa complessa e spesso frustrante. La capitale italiana, ricca di storia e cultura, attrae abitanti provenienti da tutto il mondo, ma questa crescente domanda di alloggi ha creato una situazione di scarsità e un mercato immobiliare spesso competitivo e costoso. Innanzitutto, i prezzi potrebbero essere elevati. La città offre un mix unico di architettura storica e moderna, con appartamenti in edifici d'epoca che spesso richiedono lavori di ristrutturazione. Questo, insieme alla sua popolarità, può far lievitare i costi di locazione. Trovare ...

Chiarini diplomato in regia al Centro Sperimentale di Cinematografia di, insegna didattica ... Ildel biglietto per assistere alla proiezione è di 5 euro. Per maggiori informazioni è ......zona didove le attività di erano già fermate nel mese di giugno. "Il fermo cade quest'anno in un momento difficile denuncia Coldiretti Impresapesca per la flotta con l'impennata del...

I tassisti di Roma vogliono aumentare le tariffe minime e il prezzo delle corse brevi Linkiesta.it

Tendenza al ribasso per i prezzi delle case a Roma (-0,2%) nel III trimestre idealista.it/news

Roma – 7 italiani su 10 acquistano piante per abbellire ... dalle 11 alle 18, tramite bici elettriche. Il costo del biglietto è di 10 € compreso l’ingresso all’Orto Botanico e gratuito per gli under ...SCRIVICI PER CONOSCERE LO SCONTO WEB ! LA PRENDI SUBITO E LA PAGHI A FEBBRAIO 2024! CONSEGNAMO SU ROMA ! - CONSEGNA IN TUTTA ITALIA AD UN PREZZO MAI VISTO ! °°°°°°°° SABATO MATTINA SIAMO APERTI ...