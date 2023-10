Roberta Di Padua inedito retroscena su Riccardo | che ha fatto dopo UeD

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Il pubblico di Uomini e Donne ancora si sta chiedendo che fine abbiaGuarnieri, dato che non è più apparso nel programma senza una spiegazione. A parlare del cavaliere, però, è stataDi, la quale ha rilasciato un'intervista sull'ultimo numero di «Uomini e Donne Magazine». La protagonista ha detto di essere rimasta molto male per un gesto compiuto dall'uomo nei suoi riguardi. Il tutto si è verificato al termine della scorsa edizione di Uomini e Donne.si èvivo con lei in un modo che la donna non ha afgradito. Tra i vari temi trattati, poi,si è soffermata anche sul suo percorso nel dating show di Maria De Filippi, su quello che si aspetta e sulla sua vita. L'ultimo periodo non è stato ...