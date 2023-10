Rissa social sul destino di Myrta Merlino a Pomeriggio5 | parole di fuoco

IN CENTRO CITTÀ. Proseguono le Indagini sulla maxi rissa che si è verificata domenica 20 agosto, nel tardo pomeriggio, in centro a Bergamo.

Dal 16 novembre in tour con lei ci sarà anche Marco, ex chitarrista dei Thegiornalisti. Vi ... Non l'abbiamo fatto vedere sui, ma ci siamo sempre frequentati, ci vogliamo molto bene e a me ...... ha scritto sui. Ora, a commentare la soluzione accettata dalla Germania che ha permesso di ...mai vista a Bruxelles: Michel e von der Leyen litigano sui migranti Berlino 'è andata a ...

"Umili si nasce", "Sei una disperata...". Rissa social tra Lazza e una fan ilGiornale.it

Si danno appuntamento sui social e scatta la maxi rissa: coinvolti un’ottantina di giovani Il Messaggero Veneto

Domenica scorsa a Cesano Maderno (Brianza) tre le tifoserie delle due squadra di calcio di seconda categoria è scoppiata una rissa ...Sul campo ha vinto l'Europa che ha battuto gli Stati Uniti 16,5-11,5. Ma alla Ryder Cup 2023 quest'anno ha vinto anche Roma. L'evento al Marco Simone Golf Club è stato ...