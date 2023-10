Rinnovo Osimhen | De Laurentiis è sicuro | «Si farà» I dettagli

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Il presidente del Napoli, Aurelio De, non ha dubbi per quanto riguarda ildi Victor, è proprio lui a rassicurare anche i tifosi Il presidente del Napoli, Aurelio De, non ha dubbi per quanto riguarda ildi Victor, è proprio lui a rassicurare anche i tifosi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, la trattativa con l’agente del nigeriano, Calenda, potrebbe ripartire dopo i burrascosi eventi di Tik Tok da una base importante: contratto fino al 2026, 10 milioni a stagione e una clausola da 150 milioni per l’estero.