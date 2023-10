(Di giovedì 5 ottobre 2023) Martedì 3 ottobre, all'Hotel Nazionale di Roma, si è svolto l'evento “”, con l'obiettivo di discutere i dati scientifici di letteratura e la posizione espressa da società scientifiche e associazioni mediche (CIPOMO, FADOI, SIC) sul tema delle patologie delcorrelate e sull'uso dei sistemi senza combustione,le e-cig, i prodotti a tabacco riscaldato (Heated Tobacco Products - HTPs) e i prodotti ad uso orale (snus e nicotine pouches), quali alternative potenzialmente meno dannose per i fumatori adulti che altrimenti continuerebbero a fumare. Temi che saranno trattati durante la prossima Conferenza delle parti della Convenzione quadro per il controllo del tabacco dell'Organizzazione mondiale di sanità, che si svolgerà a Panama (dal 22 al 25 novembre) e che traccerà le direttive sulle politiche di controllo del tabacco. Il tavolo di lavoro ha ...

Roma - Il governo sta introducendo una serie di misure di Sostegno mirate per aiutare i Redditi più Bassi a far fronte al crescente costo ...

La legge di bilancio del governo Meloni parte da 14 miliardi di disavanzo. E peserà per 20 o 25 miliardi, 13 in meno di quella precedente. I 14 ...

Il messaggio alle Camere di Segni nel 1963, e quello di Leone nel 1975 che prevedeva anche lamandato a cinque anni. E poi Napolitano nel messaggio di insediamento a iniziosecondo ...... ha preso parte alla campagna attraverso la presenza in alcune spiaggeterritorio nazionale per ampliare le attività di sensibilizzazione a favore dellalittering. Infine, i comuni ...

La riduzione del debito pubblico e le bugie pericolose La Stampa

Anticipazione. Al via la Campagna di Comunicazione, educazione e ... Protezione Civile Sicilia

Martedì 3 ottobre, all’Hotel Nazionale di Roma, si è svolto l’evento “Riduzione del rischio come strategia di salute pubblica nell’eliminazione del fumo di sigaretta”, con l’obiettivo di discutere i ...TRIESTE (ITALPRESS) – Ogni anno in Italia il 64% delle sigarette fumate in luoghi pubblici, tra cui parchi, giardini, piazze e strade, viene smaltito in modo improprio, abbandonando il mozzicone a ter ...