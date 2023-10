Ricerca scientifica di domani | l' interdisciplinarietà per dare risposte ai quesiti della medicina

Leggi su iltempo

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Il futuro e l'eccellenzascienza italiana passano inevitabilmente dal superamento delle barriere territoriali, identitarie e professionali in un'ottica di sinergia e di. È la vera scommessanuovasempre più chiamata acomplessi come, ad esempio, la progressione neoplastica. Il tema sarà al centro del simposio con il Premio Nobel per laGregg L. Semenza che si terrà lunedì 9 ottobre alle ore 10.30 presso la sala convegni dell'IRCCS San Raffaele. Ad aprire il forum “Sistemi complessi in: prospettive future”, promosso dall'Istituto romano, dall'Università San Raffaele Roma e dalla Fondazione San Raffaele, saranno il Ministro ...