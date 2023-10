Regione Puglia | torna Pass laureati | procedura attiva da oggi pomeriggio Il via alle 15

Leggi su noinotizie

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Di seguito un comunicato diffuso dalla: “Sarà pubblicato, sul Bollettino Ufficiale della, il nuovo Avviso pubblico2023, lo strumento con cui l’ente regionale sostiene l’alta formazione dei pugliesi che intendono perfezionarsi professionalmente attraverso la partecipazione ad un master post lauream. In particolare, tale sostegno è assicurato attraverso l’erogazione di un voucher per la frequenza di Master post lauream ine in Italia o all’estero”, fa sapere Sebastiano Leo, assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro. “L’edizione 2023 di– spiega l’assessore – pa sulle basi solidissime dei precedenti Avvisi e ...