Reggiana-Bari | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Gara valida per la nona giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Gli emiliani vogliono essere più continui, mentre i pugliesi non possono allontanarsi ancora di più dalla vetta della classifica.si giocherà sabato 7 ottobre 2023 alle ore 14 presso il Mapei Stadium.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli emiliani stanno provando a trovare una certa continuità visto che sono stati troppi gli alti e i bassi. Dopo i tre pareggi consecutivi, è arrivata nell’ ultimo turno la brutta sconfitta di Terni che ha riportato la squadra di Nesta a ridosso della zona retrocessione. Necessario dunque un cambio di passo per giocarsi le proprie carte in chiave salvezza. Momento delicato per i pugliesi che hanno come obiettivo la promozione in massima serie. Ma purtroppo l’ andamento fin qui ...