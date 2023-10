Real Madrid | accordo con Visit Dubai | negli Emirati nascerà un parco a tema

Il match tra Napoli e Real Madrid valido per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League ha visto la squadra di Rudi Garcia perdere ...

Il Napoli esce con zero punti dalla sfida di Champions del Maradona contro il Real Madrid . C'è comunque soddisfazione per la prestazione...

Alti e bassi in questo avvio di stagione per il Napoli. Ci si aspettava di più da qualcuno come Kvaratskhelia nelle prime di campionato,...