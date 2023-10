Rassegna stampa di giovedì 5 ottobre | le prime pagine dei quotidiani

Tempo di lettura: < 1 minutoCronaca, attualità, politica, cultura e sport. I principali argomenti sulle prime pagine dei quotidiani in edicola ...

Tempo di lettura: < 1 minutoCronaca, attualità, politica, cultura e sport. I principali argomenti sulle prime pagine dei quotidiani in edicola ...

3' di lettura 04/10/2023 - Egr. Ministro Salvini, mi è capitato di leggere la scorsa settimana unarelativa alla sua venuta nelle Marche e sono stato colpito da una sua affermazione riportata da un articolo del 30.9 che recita così: "So che la rete ferroviaria è oggetto di ...Quest'anno è centrale la sezione Mietitura,dedicata ai lungometraggi, proiettati venerdì ... Gozzano, La, 1977, Touring Club Italiano, Cineforum ArciFic Omegna, Consorzio Nebbioli Alto ...

Edicola Verità | La rassegna stampa del 4 ottobre La Verità

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 4 ottobre: la rassegna stampa di Sky TG24 Sky Tg24

Il successo del partito filo-putiniano di Robert Fico Smer Direzione in Slovacchia (paese membro dell'Ue e della Nato, con circa 5,4 milioni di abitanti) ha fatto crescere molte preoccupazioni, a ...Curioni si difende: "Non ero a conoscenza della procedura, respingo le accuse. Sono insinuazioni lesive contro di me e la mia famiglia, penseremo a tutelarci. È inaccettabile questo discredito strumen ...