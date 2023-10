Ranking Atp aggiornato a giovedì 5 ottobre | Sinner vola alla posizione numero 4

Leggi su sportface

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Ecco ilAtp2023, dopo il torneo 500 di Pechino. I tornei asiatici continuano a concludersi a metà settimana e così ecco che l’ultimo aggiornamento arriva in un giorno anomalo: c’è da festeggiare, a ogni modo, il balzo di Jannik4 al mondo adesso dopo la vittoria del titolo del China Open su Medvedev, che lo precede in classifica. Resta al comando Novak Djokovic, secondo Carlos Alcaraz. Di seguito ecco la top-10 e gli italiani principali. Novak Djokovic (Srb) 11045 (–) Carlos Alcaraz (Esp) 8725 (–) Daniil Medvedev (Rus) 7320 (–) Jannik(Ita) 4920 (+3) Holger Rune (Den) 4640 (-1) Stefanos Tsitsipas (Gre) 4325 (-1) Andrey Rublev (Rus) 4210 (-1) Casper Ruud (Nor) 3605 (+1) Alexander Zverev (Ger) 3460 ...