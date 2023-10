Rai | il Dg Rossi si difende ma va oltre | «Ascolti flop? E’ passato solo un mese Abbiamo ereditato un’azienda da brividi»

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Giampaolo(Dg Rai) “La Rai ereditata, quella della passata gestione, è una Rai immobile dal 2013“. Tuona così il Direttore generale della tv di Stato, Giampaolo, in difesa dell’azienda, di cui ha preso il comando – insieme ai nuovi vertici – lo scorso maggio, e dei palinsesti decisi per la stagione 2023/2024 appena iniziata. “Accusare e dire che la Rai precipita negli, fa, dopo neppure undall’avvio della programmazione, è come dire che i quotidiani perdono copie per colpa di chi ci scrive, a prescindere (…) Anche in televisione occorre analizzare il pubblico, l’età che cambia. Mi piacerebbe che si parlasse di questo, della grande sfida che attende la televisione generalista, anziché delle piccole frustrazioni che ci sono ovunque, in qualsiasi luogo di lavoro. ...