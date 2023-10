Raggi | Tempismo inopportuno della Roma su sponsor Riyad

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 5 ottobre 2023) “Trovoche ladecida di esibire comesulla maglia il nomeprincipale città competitor diper ospitare Expo 2030, ossia. Ed è scandaloso che un sindaco come Gualtieri, che conosce bene la società e con cui ha rapporti, rimanga silente su questo”. Lo ha affermato Virginia(nella foto), ex sindaca di, ora consigliera di opposizione e presidenteCommissione speciale per Expo 2030, intervenuta al microfono di Giornale Radio FM durante il programma “Giornale Radio Football Club” condotto da Lapo De Carlo. “Laè una società calcistica privata e può fare affari con chi vuole, io contesto solo il momento, perché il 28 novembre ci sarà il voto decisivo per Expo 2023 ...