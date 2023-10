“RA I D Festival” l’incursione dei due linguaggi

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiParola d’ordine: contaminazione. Di, metodi, tecniche, visioni. Prosegue così Ra.I.D.s 2023, la rassegna interregionale di danza contemporanea, realizzata con il sostegno del Comune di Solofra e il riconoscimento del MiC. A Palazzo Ducale Orsini di Solofra, sabato 7 ottobre alle 20.30 Ra.I.D. ospita la Compagnia de L’Aquila, Gruppo Emotion, unica realtà di produzione della danza in Abruzzo finanziata dal MiC, in “Giru Giru”, processo creativo per la regia e coreografia di Francesca La Cava sulle musiche originali di Alessandro Olla. In scena un viaggio nel “viaggio” dove i performer vengono condotti con continuità in dei luoghi procedendo lentamente nella medesima direzione. Attraverso la conoscenza delle memorie dei differenti miti dei paesi che si affacciano sul mare, i danzatori ricercano e sperimentano ...