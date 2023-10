“Qui non c’è lavoro” | festival nel sud Salento Da oggi

Leggi su noinotizie

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Di seguito un comunicato diffuso da Arpal Puglia: Più che una serie di eventi, è un modo originale per far emergere le potenzialità occupazionali di un territorio ai margini orientando al meglio i cittadini: “Qui non c’èdeldel Sud” è ai nastri di partenza e vede come protagonista l’intero Capo di Leuca. Dal 5 al 7 ottobre 2023, dalle 8.30 del mattino fino a tarda sera, si susseguiranno incontri, confronti, visite guidate, laboratori, in maniera diffusa e simultanea nei Comuni di Taurisano, Tricase e nell’Unione dei Comuni “Terra di Leuca”, che comprende Alessano, Castrignano del Capo, Corsano, Gagliano del Capo, Miggiano, Montesano Salentino, Morciano di Leuca, Patù, Salve, Specchia e Tiggiano. Il, presentato in conferenza stampa in mattinata presso la sede ...