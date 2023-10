QuestIT spinge l’inclusione con il primo avatar che parla la lingua dei segni

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Il terzo compleanno di Luce! si avvicina. L’appuntamento è il 21 ottobre e in questa occasione, il canale dedicato a inclusione, unicità e coesione sociale del Gruppo Monrif, consegnerà il Premio Luce! Startup inclusiva. Tra le finaliste selezionate da Startup Italia, Rekeep e Luce! c’è. Una IA inclusiva che potenzia i servizi dei clienti, rende i canali accessibili a tutti con ilArtificial Human in grado di comprendere e produrre ladeiItaliana. L’intelligenza artificiale a supporto delLa LIS approda ufficialmente nella contemporanea rivoluzione tecnologica grazie ad un assistente virtuale empatico ed avveniristico utile a promuovere una reale accessibilità per tutti i cittadini. Dietro alla sua realizzazione c’è la tecnologia di, ...