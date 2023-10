Quei quadri che minano il potere di John Elkann

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Capolavori di pittura e altre opere mai «notificate» al ministero della Cultura. Possono diventare una carta fondamentale nello scontro tra Margherita Agnelli e il figlio per ribaltare il suo dominio nella cassaforte societaria di famiglia. La seconda puntata dell’inchiesta di Panorama sulla Collezione Agnelli rivela un risvolto decisivo. Si è persino rivolto al Tar, il Tribunale amministrativo regionale, che gli ha dato ragione.si è opposto al fatto che venga reso pubblico l’elenco delle opere d’arte di cui è in possesso. Perché? Motivi di sicurezza? No di certo dato che le sue residenze, a Torino e a St. Moritz, sono inaccessibili e sorvegliate dalla security che fa capo all’ex impero Fiat.teme forse che si scopra una cosa poco commendevole, e cioè che non si è messo in regola con le leggi italiane secondo cui le ...

... la sovracamicia ! Via di mezzo tra la camicia e la giacca , l'overshirt è uno dipezzi furbi ...perfetti per questo periodo dell'anno MARANT ÉTOILE Camicia - giacca in flanella a stampa a...... non nega che il problema del controllo esiste: 'Mancano iintermedi, i dirigenti che ... Oltre a danneggiare l'immagine della Rap, vengono colpiti anche tuttilavoratori che ogni giorno ...

Quando una “lunga estate” può ridare ottimismo. - La Provincia ... Provincia Granda

Prof di Arte di Cuneo regala "la bellezza della natura" alla Psichiatria dell'ospedale di Savigliano TargatoCn.it

E pensare - ricorda - che ero partito da un piccolo locale in via del Gallo e ora ho circa 80 metri quadri di fronte a uno degli scorci più belli di Ancona, piazza Cavour. Guardi qua – indica, ...In scena le opere e la vita della pittrice seicentesca. Protagonisti gli studenti. L’iniziativa promossa dall’istituto superiore e dall’amministrazione ...