Putin | “Supermissile nucleare testato con successo L’Ucraina | senza aiuti | sarebbe finita in una settimana”

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Ha cominciato dicendo tante cose, Vladimir, per esempio che la Russia chiese di entrare nella Nato, ma la sua domanda venne respinta. Poi che la Russia vuole "costruire un mondo nuovo", ma la notizia, comdede non farebbe mai nessun giornalista, l'ha messa in fondo. Ed è questa: "La Russia ha quasi completato il suo lavoro sulle armi strategiche avanzate e ha condotto conl'ultimo test del missile da crociera a propulsioneBurevestnik" L'articolo proviene da Firenze Post.