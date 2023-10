Putin | “Missile nucleare testato con successo” Perché il Burevestnik fa paura

E' stato 'condotto con successo l'ultimo test delda crociera a propulsione nucleare Burevestnik ': a comunicarlo il presidente russo Vladimirin una sessione plenaria del Valdai International Discussion Club, secondo quanto riferito ...Ilpuò essere dotato di testata nucleare e questa caratteristica, unita alla descritta capacità di volo 'illimitato', renderebbe ilun'arma estremamente temibile in teoria.ha ...

Burevestnik, Sarmat, Poseidon: le super armi di Putin tra test, annunci e sistemi già operativi QUOTIDIANO NAZIONALE

"Non siamo stati noi a iniziare la cosiddetta guerra in Ucraina, al contrario, stiamo cercando di porvi fine". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, nel suo… Leggi ...Il leader del Cremlino da Sochi non esclude la ripresa di test nucleari ma ricorda che la dottrina militare di Mosca prevede l'uso di armi nucleari solo in due casi ...