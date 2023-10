Putin gongola dopo lo stop Usa agli aiuti all’Ucraina | «Occidente arrogante | presto le elezioni cambieranno il vento»

Leggi su open.online

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Trattiene a fatica l’entusiasmo Vladimir, a pochi giorni dal weekend che gli ha «regalato», in Europa, la vittoria di Robert Fico in Slovacchia, negli Usa il pesante sgambetto inflitto dai Repubblicani “teleguidati” da Donald Trump alla Casa Bianca sull’Ucraina: risultato, in entrambi i Paesi, la prospettiva di una possibile riduzione fino allo zero deglimilitari a Kiev. Minaccia esiziale per il governo di Volodymyr Zelensky, opportunità d’oro per il leader russo, mentreoltre 19 mesi di combattimenti la situazione sul terreno militare resta di stallo. «L’arroganza di alcuni Paesi dell’era semplicemente esagerata. Non c’è altro modo per dirlo», ha dettotenendo un discorso al forum Valdai di Sochi. Ma ora s’intravede un’altra strada, almeno dal punto di vista del ...