Putin autorizza fornitura di uranio russo al Bangladesh

Europa ancora lontana l’ Intesa per un nuovo patto Ue sui migranti. L’Italia chiede tempo per valutare il nuovo compromesso proposto dalla Spagna. ...

Almeno 13 persone sono rimaste uccise e 50 ferite nell’esplosione di una bomba a Mastung, in Pakistan. Intanto si aggrava il bilancio delle vittime ...

"Oggi è un giorno di orgoglio e gioia per il popolo del Bangladesh", ha dichiarato il primo ministro del Bangladesh Sheikh Hasina in una conferenza online con Vladimirper confermare la ...... il CDS adotta risoluzioni con le qualigruppi di Stati, o alleanze e organizzazioni ... non è sostenibile la rappresentazione di una Russia ove, un mattino di febbraio 2022, si sveglia ...

Isw: Russia trasferisce le navi della flotta del Mar Nero per evitare il fuoco ucraino - Forze ucraine: ci sono 110 mila russi schierati sul fronte nord-orientale di Lyman-Kupiansk - Forze ucraine: ci sono 110 mila russi schierati sul fronte nord-orientale di Lyman-K RaiNews

Il presidente Vladimir Putin ha autorizzato formalmente il trasferimento del primo carico di uranio russo alla centrale nucleare del Bangladesh di Rooppur. Lo scrive la Tass. (ANSA) ...Guerra Ucraina. Il presidente Usa Joe Biden ha avuto un colloquio con alcuni leader occidentali (tra cui Ue, Germania, Italia, Regno Unito, Giappone e Canada) per ...