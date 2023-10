Putin al Valdai | pronto il super-missile Burevestnik

... questo è un fatto già confermato, risultato delle analisi condotte dal Comitato investigativo della Russia", ha dettodurante il suo intervento al Clubche si tiene presso le terme di ...E lo ha fatto nel corso dell'annuale forum. Secondo, l'aereo precipitato non è stato abbattuto e ha escluso la presenza di possibili fattori esterni alla base della tragedia. Si ...

Putin, parlando alla riunione plenaria del Valdai Discussion Club, ha sottolineato che «la crisi ucraina non è un conflitto territoriale. Non abbiamo interessi in termini di conquista di alcun ...Ma no! La Nato non ha bisogno di un paese del genere, no”. Vladimir Putin si prende la scena del Valdai Club, il think tank che lui stesso ha fondato nel 2004 durante la sua prima presidenza, in corso ...