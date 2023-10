“Purtroppo non c’è più” Lutto per il protagonista di UeD | questa foto | poi la notizia triste

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Uomini e Donne è iniziato da un mese circa e oltre a tanti nuovi protagonisti, anche i volti storici del programma sono tornati alla corte di Maria De Filippi per provare a trovare l’anima gemella. Per tutta l’estate il pubblico ha spiato ogni movimento di personaggi come Gemma Galgani, Riccardo Guarnieri, Roberta Di Padua, Armando Incarnato. Nel mirino anche Ida Platano perché data spesso in crisi col compagno Alessandro Vicinanza. E invece, come confermato in studio, tra loro le cose procedono a gonfie vele. Non tutti i protagonisti appena nominati hanno fatto ritorno negli studi Elios di Cinecittà. Nessuna traccia di Riccardo Guarnieri e di Armando Incarnato. Sul primo si dice che stia frequentando una donna, anche se dalla sua bocca non è mai arrivato un commento in tal senso. Il cavaliere tarantino manca da UeD dallo scorso maggio e nonostante questo, continua ad essere uno dei ...