Programmi TV di stasera | giovedì 5 ottobre 2023 Geppi Cucciari conduce su Rai3 un nuovo appuntamento di ‘Splendida Cornice’

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Splendida Cornice (US Rai) Rai1, ore 21.25: Blanca – Nuova Stagione Fiction. 2×01 – Sotto Attacco: Blanca ora è ufficialmente consulente della polizia mentre Sebastiano è in carcere in attesa del processo. Intanto un attentatore seriale prende di mira proprio il commissariato San Teodoro. Rai2, ore 21.20: N.C.I.S. Serie Tv. 20×18 – Fuori di Testa: Dopo aver aggredito il marito, Il tenente Rachel Donohue sostiene di non ricordare nulla dell’accaduto, né la ragione che l’ha spinta a commettere un gesto del genere. ore 22.10: N.C.I.S. Hawai’i Serie Tv. 2×18 – Volo Pericoloso: La Tennant chiede di poter interrogare il detenuto Laird Harriman durante il suo trasferimento in elicottero. Il criminale, però, dirotta l’elicottero, facendolo schiantare al suolo. 1×14 – Le Onde: Una squadra di Marines, durante una mattinata libera in spiaggia, subisce un attacco con delle onde sonore. ...