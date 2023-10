Processo Ubi | la Procura non ricorre in Cassazione | definitive tutte le assoluzioni

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Tutti assolti in via definitiva: si conclude così, con la decisione delladi nonre in, ilUbi Banca. Un procedimento durato 9 anni che lo scorso 17 aprile è arrivato al punto di svolta: quel giorno la Corte d’Appello di Brescia confermò ledel primo grado dal Tribunale di Bergamo, rigettando l’ipotesi di reato di ostacolo alla vigilanza nell’ambito della fusione per incorporazione tra la bresciana Banca Lombarda e Piemontese e la bergamasca Banche Popolari Unite, dal 2007 trasformate in Ubi Banca, ma anche di aver celato agli organi di controllo patti parasociali riguardo la governance della banca e di influenza illecita sull’assemblea dei soci. Il pm Paolo Mandurino, che ha rappresentato l’accusa nel primo grado e anche in appello, aveva chiesto invece ...