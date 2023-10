Probabili formazioni Cagliari-Roma | ottava giornata Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Ledi, match valido per l’del campionato di. Fischio d’inizio alle 18:00 di domenica 8 ottobre all’Unipol Domus per un match davvero delicato: ultimo posto e nessuna vittoria per i sardi, mentre anche i giallorossi sono partiti male e devono vincere per tentare una difficile rimonta. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Di seguito, ecco le possibili scelte dei due allenatori, Claudio Ranieri e José Mourinho.– Ranieri ritrova Luvumbo e potrebbe decidere di schierarlo in coppia con Oristanio in un attacco leggero. Nandez e Azzi sulle corsie ...