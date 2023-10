Preolimpico di Volley Maschile | Lavia | “Ancora in corsa per Parigi | non molliamo nulla”

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Rio de Janeiro – E’ stato amaro il risveglio dell’Italia. Gli Azzurri in Brasile, per ildi, sono stati sconfitti dalla Germania per 3-0. Dopo il giorno di riposo di oggi, l’Italia domani torna in campo e lo farà per proseguire le partite nella Pool A. C’è in attesa l’Iran e l’obiettivo tricolore è la vittoria. Mancano solo tre partite alla conclusione del Torneo che mette in palio la qualifica a cinque cerchi. Il rush finale sembra colmo di insidie e quindi la concentrazione è altissima. L’Italia deve vincere tutti i tre i match. Di seguito la nota di feder.it ‘Giannelli e compagni si ritroveranno di fronte tre formazioni già affrontate durante la stagione inball Nations League, ma al di là dei precedenti sarà importante approcciare alle gare con la massima ...

Rio de Janeiro – Troppi errori in gara e l’Italia esce sconfitta con la Germania . Al Preolimpico di Rio de Janeiro gli Azzurri perdono per 3-1 ...

Italia - Iran sarà una gara fondamentale per l' Italia del volley . La nazionale di De Giorgi ha infatti incassato il primo ko in questo Preolimpico ...

Chi guiderà la Nazionale azzurra difemminile nella prossima stagione, quando bisognerà blindare la qualificazione olimpica nella ...iniziato all'indomani della figuraccia nel, ...Ieri la sfida del torneodi pallavolo maschile ha visto la prima sconfitta dell' Italia da parte della Germania , in cui la nazionale ha ceduto per 3 - 1 . Lo schiacciatore Daniele Lavia è intervenuto per ...

Doveva essere uno dei grandi protagonisti del torneo preolimpico in Brasile l'Iran, ma la squadra asiatica sembra aver esaurito tutte le energie ad Hangzhou, dove è arrivata una prestigiosa e per null ...Vittoria meritata per la Germania che batte nettamente gli azzurri per 3-1. Italia che è apparsa stanca e davvero imprecisa in tutti i fondamentali, mentre i tedeschi…