Prendono fuoco le tribune della Ryder Cup | vasto incendio | le fiamme vicine ai campi da golf del club Marco Simone

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 ottobre 2023) InleCup di. Quattro giorni dopo la conclusione del torneo, undi vaste proporzioni si è sviluppato su una struttura di 120 mq all’interno deldi Guidonia, alle porte di Roma. L’area avvolta dalera stata allestita e utilizzata fino a domenica scorsa come tribuna per laCup. Sul posto stanno arrivando i vigili delper circoscrivere le, che lambiscono anche ida. I pompieri sono al lavoro con due autobotti, è intervenuta anche la polizia. Ancora ignote le cause che hanno provocato l’. Al momento ...