Premio Nobel per la Letteratura 2023 a Jon Fosse

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Ilper laè stato conferito a Jon, ilgli è stato assegnato “per le sue opere teatrali e la prosa innovativa che danno voce all’indicibile”. Considerato uno dei maestri dellascandinava, è conosciuto come autore emblematico della scena teatrale contemporanea. Premiato nel 2007 cavaliere dell’Ordre national du Mérite in Francia e considerato dal Daily Telegraph uno dei 100 geni viventi. Gli è stato inoltre concesso, per meriti letterari, di risiedere nella residenza reale di Grotten. Chi è lo scrittore Scrittore, poeta e drammaturgo norvegese, Jonè nato ad Haugesund nel 1959. Si è laureato all’Università di Bergen incomparata e da allora ha iniziato a ...

