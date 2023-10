Preghiera della sera 5 Ottobre 2023 | “Sia fatta la Tua volontà”

(Di giovedì 5 ottobre 2023) “Siala Tua”. É lada recitare questo Giovedì per meditare sulla giornata appena trascorsa. Ti rendiamo grazie Signore per le persone che hai messo sul nostro cammino, per le grazie che ci hai concesso in special modo per tutte quelle di cui non ci siamo resi conto. Dedichiamo questaL'articolo proviene da La Luce di Maria.

... Segretario di Stato - , assicurando per essi una specialedi suffragio e, mentre implora il confortofede per i congiunti, invoca dal Signore pronta guarigione per i feriti, e di ...... a 80 anni dal quel tragico evento, con unae deponendo un un mazzo di fiori sotto la ...giovane martire ed è importantissimo tramandare alle nuove generazioni quella pagina atroce...

Sorrentino: la preghiera di Assisi per i lavori dell'assemblea sinodale Vatican News - Italiano

Preghiera del Mattino GIOVEDI 05 OTTOBRE 2023 Lodi ... La Luce di Cristo

Nelle meditazioni del primo e due ottobre al ritiro presinodale di Sacrofano, padre Timothy Radcliffe ha offerto una panoramica spirituale ed esperienziale sul senso del camminare insieme . Leggi su .