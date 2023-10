Politiche per la famiglia | italiani insoddisfatti ma i giovani sono più positivi

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Roma, 4 ott. - (Demografica/Adnkronos)() -e lavoroal centro dei lavori per la Manovra 2024, ma questo non basta a rassicurare l'opinione pubblica, sempre più preoccupata dalla crisi demografica. Come emerge dalla ricerca realizzata da Changes Unipol ed elaborata da Ipsos “Glie la denatalità”, metà degliritiene insufficienti lea sostegno delle famiglie e della natalità. L'indagine, finalizzata ad analizzare la situazione familiare in Italia, evidenzia una insoddisfazione omogenea in tutto il Paese, mentre emergono interessanti differenze generazionali. Al Centro ritiene insufficienti le misure proil 53% degli intervistati, parere condiviso dal 51% deglial Nord, al Sud e nelle Isole. La quota di ...