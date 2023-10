Pm di Milano revocano l' istanza di fallimento su Visibilia Concessionaria

(Di giovedì 5 ottobre 2023) La Procura diha ritirato, in udienza oggi davanti al giudice del Tribunale fallimentare Sergio Rossetti , l'di liquidazione giudiziale, ossia di, che aveva presentato per ...

La Procura diha ritirato, in udienza oggi davanti al giudice del Tribunale fallimentare Sergio Rossetti , l'istanza di liquidazione giudiziale, ossia di fallimento, che aveva presentato per Visibilia ...La Procura diha ritirato, in udienza oggi davanti al giudice del Tribunale fallimentare Sergio Rossetti, l'istanza di liquidazione giudiziale, ossia di fallimento, che aveva presentato per Visibilia ...

Caso Santanchè, i pm revocano l'istanza di fallimento su Visibilia Concessionaria Agenzia ANSA

Pm revocano istanza fallimento su Visibilia Concessionaria Tiscali Notizie

MILANO La Procura di Milano ha ritirato l’istanza di liquidazione giudiziale, ossia la richiesta di fallimento, per Visibilia Concessionaria, una delle società del gruppo fondato dalla ministra del ...La Procura di Milano ha ritirato, in udienza oggi davanti al giudice del ... una delle società del gruppo fondato da Daniela Santanchè. Con la revoca dell'istanza la società, che aveva avviato la ...