“PlayJam” | danza per bambini da uno a tre anni e genitori

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Arrivano nuovi appuntamenti per il progetto disite specificdi ABC – Allegra Brigata Cinematica che si rivolge ae bambine da 1 a 3e ai loro. Si tratta di una sessione di improvvisazioneta aperta a tutti e tutte, guidata da duetrici professioniste e un musicista, un evento in cui poter vivere laa 360 gradi, da spettatori ma anche da attori, ossia sperimentando la bellezza del guardare lae la potenza del praticarla, mescolandole insieme. Una prima fase del progetto si è svolta a marzo 2023, quando Makiko Ito,trice e coreografa di origine giapponese e direttrice artistica del Wonderland Collectief dei Paesi Bassi, è stata in residenza ...