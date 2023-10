Pisa | in fuga su auto rubata Inseguiti | scappano a piedi e abbandonano 100 grammi di hashish

... al 'Picco' si chiude sullo 0 - 0 Evidenza [ 25/04/2022 ] Lecce -: sfida ad alta quota ... In tre restano fuori Eventi [ 05/10/2023 ] Furto di rame, nellaun presunto ladro cade in un pozzo ...... al 'Picco' si chiude sullo 0 - 0 Evidenza [ 25/04/2022 ] Lecce -: sfida ad alta quota ... In tre restano fuori Eventi [ 05/10/2023 ] Furto di rame, nellaun presunto ladro cade in un pozzo ...

Settembre 1920. I 12 bimbi in fuga dal terremoto - Pisa LA NAZIONE

Serie B: è già fuga Parma Cronache Picene

Rocambolesco inseguimento da film oggi, 5 ottobre 2023, in provincia di Pisa. Un ventenne italiano di origini albanesi è stato denunciato dalla polizia nel pomeriggio a Ponsacco al termine di un inseg ..."Gliozzi verso il recupero a Pisa: 'Finalmente ci siamo'", titola Quotidiano Sportivo. Ettore Gliozzi, calciatore del Pisa, è tornato ad allenarsi dopo un intervento chirurgico al ginocchio. La ...