Picchiata perché non porta il velo | sedicenne in coma in Iran | video

Leggi su panorama

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Unche ha catturato un brutale episodio di violenza ha scosso l'e suscitato preoccupazioni sulla situazione dei diritti umani nel paese. Nel, ampiamente diffuso sui social media, è possibile vedere una giovane ragazza essere violentemente rimossa da un vagone della metropolitana da alcune donne vestite in chador nero. La ragazza viene poi lasciata immobile a terra. L'organizzazione per i diritti umani curda, Hengaw Organization for Human Rights, ha denunciato questo atto come una "grave aggressione fisica" subita da Armita Geravand, la giovane protagonista del, il cui incidente con la polizia morale è avvenuto in una stazione della metropolitana di Teheran. Questo evento ha sollevato un acceso dibattito sulla repressione delle libertà personali nel paese. Nelle ultime ore, un'altra immagine ha ...