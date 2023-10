Picchia e minaccia moglie e figlie per 4 anni | arrestato

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoHanno trovato la forza di ribellarsi addi vessazione e a far arrestare il marito e padre violento. È accaduto a Torre del Greco (Napoli) dove i carabinieri della stazione hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina. Stando a quanto emerso dalle indagini, un 47enne, già dal 2019, avrebbe avuto ripetute condotte violente e vessatorie nei confronti dellae delle loro. Le donne sarebbero state vittime di percosse, minacce ed insulti, in quella che la Procura in una nota definisce “una escalation di violenza interrotta all’atto della presentazione della querela da parte di una delle vittime ai militari della locale stazione carabinieri”. Il quarantasettenne è stato portato nel ...