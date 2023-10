Pestaggio a Teheran | Ragazza in coma accende potenziali proteste

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 5 ottobre 2023): Violenta aggressione ail fuoco dellee solleva interrogativi sulla sicurezza pubblica Una foto sconcertante di Armita Geravand, una giovane di 16 anni ina causa di un brutaleda parte della polizia morale nella metropolitana di, ha scosso il mondo. La ragione del: Armita non indossava il velo islamico. L’immagine, diffusa dal gruppo per i diritti umani Hengaw Organization for Human Rights, è diventata virale sui social media, alimentando preoccupazioni per una possibile nuova ondata disimili a quelle che hanno seguito la morte di Mahsa Amini. L’Hengaw Organization aveva precedentemente denunciato la “grave aggressione ...