Perugia Luna Park | pronta per l’edizione del centenario

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Sabato 14 ottobre, oltre all’inaugurazione alle 15 con sfilata di majorette e bande popolari alla presenza delle autorità cittadine e regionali, è in programma uno spettacolo pirotecnico alle 23.30 per celebrare l’arrivo del parco divertimenti che resterà a Pian di Massiano fino al 12 novembre. A presentaredelgiovedì mattina, nella sala della Vaccara di Palazzo dei Priori, c’erano gli assessori del Comune Clara Pastorelli (commercio), Gianluca Tuteri (politiche giovanili), Luca Merli (sicurezza), insieme a Paola Fioroni, vice presidente dell’assemblea legislativa della Regione Umbria, e ai componenti della commissione organizzativa delVincenzo La Scala e Ugo Livero. Tra le principali novità, per tutto il periodo di permanenza delle 114 attrazioni (banchi gastronomici inclusi), c’è la ...