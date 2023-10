“Perché morte così tante persone” Incidente bus Mestre | si scopre il motivo della strage

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Sono ancora tutti costernati per il gravissimodell’autobus a, costato la vita a 21. E ora si è scopertosiamo in presenza di una vera e propria. In tanti si sono domandati per qualesiano mortitanti passeggeri e, stando alla ricostruzione che si sta facendo in queste ore e che è stata ripresa dal sito Fanpage, c’è una motivazione ben specifica. Un destino che purtroppo è stato davvero terribile. Dopo l’con protagonista l’autobus a, stanno inoltre parlando i vari testimoni che hanno assistito alle scene apocalittiche. Ma ora a rompere il silenzio è stato anche Alexander Lomakyn, ucraino di 38 anni attualmente ricoverato nel reparto di chirurgia ...