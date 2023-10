“Perché lascia la casa” Grande Fratello | la notizia sul concorrente | “Qualcosa l’avevamo capita”

Leggi su tuttivip

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Le settimane volano e, mentre gieffini e spettatori ancora commentano la settima puntata del GF 2023, stasera andrà in onda l’ottava. Novità e i primi risvolti, tanto anelati da Alfonso Signorini. Alex Schwazer, Beatrice Luzzi, Arnold Cardaropoli, Giselda Torresan, Lorenzo Remotti, Valentina Modini e Vittorio Menozzi al televoto. Non si parla di una televoto a scopo eliminatorio, come nel caso della puntata scorsa, questo eleggerà il preferito dai fan. Il vincitore tra Alex Schwazer, Arnold Cardaropoli, Lorenzo Remotti, Valentina Modini e Vittorio Menozzi, Beatrice Luzzi e Giselda Torresan godrà dell’immunità, per una settimana, al GF 2023. GF 2023, ecco chi sta per uscire dallaCome di tradizione Twitter, Reality House e Novella 2000 hanno sfornato i sondaggi. Una cosa sembra chiarissima, ovvero che il pubblico non perdona e la vittima ...