Perché gli alleati della Meloni dicono no al patto sui migranti

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Alla fine, la fumata bianca è arrivata. Nella giornata di ieri, gli ambasciatori dell’Unione Europea hanno raggiunto un accordo sul Regolamento che affronta le situazioni di crisi e forza maggiore nel campomigrazione e dell’asilo. Un esito che sicuramente premia l’Italia, visto che il punto sulle Ong – quello più critico e che stava alla base delle tensioni con la Germania – è stato letteralmente stralciato. Insomma, pare che la posizione attendista di Matteo Piantedosi abbia dato i suoi frutti. Ed ora è il governo di Scholz a dover accettare un accordo al ribasso. Eppure, nonostante il notevole passo in avanti, la polarizzazione del Vecchio Continente rimane. E sulla questione migranti, il Presidente del Consiglio italiano dovrà risolvere il tema spinoso delle alleanze in Ue. Migranti, Ue divisa Da una parte, la fetta più grossa di chi vuole imporre vincoli in ...