Perché abbiamo bisogno di una Helsinki-2 e di una nuova Carta di Parigi

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Fra gli obiettivi mostruosi del Terzo Reich vi era quello di trasformare l’Europa in una fortezza (Festung Europa) a dominazione nazi-fascista, un obiettivo che era stato denunciato con la forza drammatica della ragione da Stefan Zweig nel suo diario “Un mondo di ieri” pubblicato alla vigilia del suo suicidio in Brasile il 23 febbraio 1942 come testimonianza personale di chi aveva creduto all’idea di un mondo cosmopolita. Mentre il tema del ruolo o meglio del non-ruolo dell’Unione europea (e delle Nazioni Unite) di fronte alla guerra contro l’Ucraina è statomente stigmatizzato da Romano Prodi (Festival Francescano, Bologna 24 settembre 2023), noi riteniamo che valga la pena di rileggere, insieme al Manifesto di Ventotene del 1941, il Diario di Stefan Zweignon è un caso che questi due testi siano stati concepiti nello stesso periodo di ...