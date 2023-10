Perché 2 milioni di italiani sono costretti a cambiare banca

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Oltre 2di clienti dellaIntesa Sanpaolo hanno scoperto che fra fine anno e il 2024 verranno trasferiti a Isybank. I due istituti di credito fanno parte dello stesso gruppo, ma la meno nota Isybank è unaonline. Alcuni non hanno preso bene l’annuncio del trasferimento. Da Intesa Sanpaolo a Isybank Il passaggio interesserà quei correntisti che effettuano le loro operazioni preferibilmente via app o home banking. Molti clienti però non hanno apprezzato l’iniziativa e siriversati sui social per esprimere il loro disappunto. La prima critica riguarda il modo in cui è stato comunicato il passaggio da Intesa Sanpaolo a Isybank: alcuni sostengono di avere ricevuto una notifica via app comprensiva di termine ultimo entro il quale poter rifiutare il trasferimento, ma di non avere aperto in tempo ...