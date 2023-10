Per Schlein rischia di finire malissimo | il M5S è sempre più vicino

Leggi su iltempo

(Di giovedì 5 ottobre 2023) I sondaggi non fanno che smentire le tante chiacchiere della sinistra sul crollo del gradimento nei confronti di Giorgia Meloni. Come rilevato da Termometro Politico la fiducia degli italiani nel premier rimane stabile al 41,6% e anche nelle intenzioni di voto c'è una nuova crescita di Fratelli d'Italia, che sale così al 29,7%. Nel sondaggio si registra un calo del Partito Democratico, che scende al 19,3%, mentre il Movimento 5 Stelle sale al 16,5%, rosicchiando altri punti ad Ellye compagni: Giuseppe Conte sogna il sorpasso, che non è più utopia. Bene anche la Lega al 9,5%, mentre Forza Italia cede due decimi e si attesta al 6,3%. Azione va giù fino al 3,5% e l'Alleanza Verdi-Sinistra raggiunge il 3%. Da evidenziare anche il clamoroso sorpasso di Per l'Italia con Paragone a Italia Viva: il partito di Matteo Renzi è al 2,4%, uno 0,1% in meno rispetto al ...