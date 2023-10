Per il congresso Usa Biden spera in uno speaker repubblicano pro Ucraina | chi sono i papabili più vicini a Kiev e quelli più lontani

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 ottobre 2023) La defenestrazione di Kevin McCarthy, il primodella Camera sfiduciato nella storia delUsa, ha aperto un vulnus profondo nella politica americana, già polarizzata in vista delle elezioni presidenziali del 2024. Contro il controverso McCarthy hanno votato in massa i democratici, ma ad affossarlostati otto repubblicani duri e puri, che non gli hanno perdonato di aver “collaborato con il nemico” per approvare, anche se in via temporanea, il bilancio, salvando il paese dalla paralisi amministrativa che avrebbe bloccato servizi federali essenziali, stipendi delle forze armate e i processi in corso contro Donald Trump. Quello a cui si assiste in questi giorni è uno scontro politico feroce interno al partito, con l’attività legislativa bloccata fino alla scelta del nuovo ...