(Adnkronos) – "Dopo i 1500 eventi svolti in tutti i territori dobbiamo fare un passo in avanti, convergere in un solo luogo. Invitiamo tutti quelli ...

"L'11tutti e tutte insieme scendiamo in piazza, chi sente l'urgenza di costruire una alternativa a questo governo, a questa destra", ha detto Ellyche, invece, ha annunciato per l'8 ...Se il Pd l'11terrà questa manifestazione e saremo invitati, e sarà contro le politiche ... Fratoianni e Bonelli salutano la proposta dellaE anche da Avs Fratoianni e Bonelli si dicono ...

Schlein,l'11 novembre in piazza chi vuole l'alternativa a destra Agenzia ANSA

Pd, Schlein: "L'11 novembre in piazza per offrire un'alternativa alla destra" | Conte apre TGCOM

Elly Schlein annuncia una manifestazione per l'11 novembre. "Per tutte le nostre battaglie dobbiamo fare un passo avanti e convergere in un solo luogo, dove invitiamo tutte le persone che sentono come ...Il progetto di salario minimo si allontana mentre all'orizzonte si affaccia il concetto di 'salario dignitoso'. Potrebbero per questo essere messi in campo una serie di strumenti ...