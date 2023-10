Pd | Schlein e quella “promessa” alla destra | svelata la data

Roma, 24 ago. (Adnkronos) - La festa "è un momento di socialità ma anche per portare avanti le nostre battaglie, per prima quella a difesa della ...

I migranti Parlando di Ue,ha sottolineato: "L'Europa alla quale guardiamo èimmaginata in una piccola isola da antifascisti al confino ai quali la privazione della libertà no impedì ...La mobilitazionein Direzione lancia una serie di tappe per l'autunno Pd che dopo "l'estate ... Intantodella Cgil di sabato 7 ottobre a cui il Pd partecipa come allo sciopero del clima ...

Pd, Schlein rilancia la piazza. Ma le correnti intensificano l’assedio Il Sole 24 ORE

Schlein: l'11 novembre tutti in piazza per difendere la sanità pubblica AGI - Agenzia Italia

Roma, 5 ott. (Adnkronos) - "Noi oggi abbiamo raggiunto il giusto equilibrio tra due battaglie che sono prioritarie per il Pd, quella per un Paese con più diritti civili e quella contro le disuguaglian ...La compagine guidata da Giorgia Meloni sfiora il 29%, mantenendo un ampio margine rispetto al Pd, che rimane al di sotto del 20% ...