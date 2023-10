Paventi | «Inter | buone sensazioni da Appiano Gentile! Per Frattesi…»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 5 ottobre 2023), in collegamento daGentile, ha parlato della preparazione dell’in vista del Bologna: le ultime novità, anche su Frattesi!? Andrea, a Sky Sport, ha riferito: «L’allenamento adGentile è finito: tutti in gruppo tranne Arnautovic. Frattesi e Sensi hanno svolto un buon lavoro, anche se ancora differenziato! Domani con il possibile primo allenamento in gruppo si capirà se portarli in panchina o no con il Bologna. Almeno uno dei due. L’sta bene, ha voglia e vuole mantenere la vetta della classifica. La vittoria col Benfica ha dato nuova linfa che già sapeva di essere forte»-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile ...