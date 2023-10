Pavard titolare in Inter-Bologna? Ecco qual è il piano di Inzaghi ? Sky

Leggi su inter-news

(Di giovedì 5 ottobre 2023)va verso la conferma, a San Siro, anche perle ultime novità sui ragionamenti fatti da Simone. CONFERMA ? Benjaminè uno dei più positivi e l’ha dimostrato anche in casa dell’, a San Siro, contro il Benfica. Come riferito da Andrea Paventi a Sky Sport, il francese dovrebbe essere confermato anche sabato con il. Si attende l’allenamento di domani per sciogliere gli ultimi dubbi sulla probabile formazione di Simone-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () © ...